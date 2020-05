Gabriela Sabatini à l’occasion de ses 50 ans a fait quelques confidence au quotidien argentin La Nation : « Je suis heureuse d’être là où je suis aujourd’hui, d’avoir vécu ce que j’ai vécu. Le tennis m’a donné bien plus que ce qu’il m’a enlevé. Cela m’a donné l’occasion de voyager, de connaître le monde, de rencontrer le monde. J’étais une personne introvertie et effrayée. J’ai été paralysée par la peur de devoir parler publiquement en tant que vainqueur du tournoi et de parler aussi à la presse. Je ne pouvais plus jouer librement. Ma tête était complètement fermée. Le tennis m’a aidé à m’exprimer. »