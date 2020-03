Dans un entretien accordé à la WTA, Dinara Safina a été interrogée sur le retour de Kim Clijsters. La Russe a donné une réponse assez philosophique sur le sujet : « J’aime penser à la vie, pourquoi nous venons dans ce monde, quel est notre but. Nous n’avons qu’une seule chance, il n’y a pas d’autre vie après. Si c’est ce qui vous rend heureux, alors pourquoi ne pas le faire ? Peut-être que quelqu’un pense que c’est fou de revenir avec trois enfants, que son temps est passé, qu’elle n’est plus très jeune. Je comprends, mais si c’est ce qui la rend heureuse, alors il ne faut écouter personne, seulement votre coeur. Il vaut mieux essayer et même si ça ne marche pas, personne ne peut le savoir. Tant qu’elle n’essaie pas, personne ne peut savoir, mais au moins, elle a été honnête avec elle-même et elle doit être satisfaite d’avoir essayé. Si ça ne marche pas, elle aura au moins tout fait pour y parvenir. »