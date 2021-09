Même si elle s’est inclinée ce dimanche en finale du tournoi d’Ostrava face à Anett Kontaveit, Maria Sakkari est devenue ce lundi la première joueuse grecque de l’his­toire à inté­grer le top 10 mondial.

Après une très belle saison marquée par deux demi‐finales en Grand Chelem (à Roland‐Garros et l’US Open) malgré l’ab­sence d’un titre, la nouvelle 10e mondial s’est exprimée sur ce véri­table accom­plis­se­ment sur le site de la WTA.

« Les gens ne réalisent pas à quel point c’est impor­tant pour quel­qu’un qui, à l’âge de 26 ans – et non à l’âge de 20 ans – se faufile dans le Top 10. Quand personne ne croyait que je pouvais le faire, moi‐même et les gens qui m’en­tourent ont vrai­ment cru en moi. Je ne veux pas donner l’im­pres­sion d’avoir atteint mon objectif, mais c’est un grand pas pour ma carrière et pour tous les joueurs de tennis. Bien sûr, je me vois plus haut, mais nous allons y aller étape par étape. J’ai vrai­ment senti que j’étais prête à entrer dans le Top 10 après Roland‐Garros. Puis, après avoir joué les demi‐finales de l’US Open, j’étais sûre à 100 % que je méri­tais d’y être car, soyons honnêtes, peu de joueuses ont atteint deux demi‐finales en Grand Chelem et ont eu les résul­tats que j’ai. Je ne veux pas paraître arro­gante, mais c’est la réalité. C’est quelque chose que je dis pour que je puisse l’en­tendre en même temps et me donner le pouvoir de continuer. »