La direction de l’organisation de Wimbledon fait rarement d’annonce à la légère. Il reste que Sally Bolton, la directrice du tournoi, a donné une petite tendance en évoquant le fait que le retour de Serena Williams sur les courts en a créé un vrai buzz.
« Je suppose que ce que je peux dire, c’est que nous pouvons voir combien d’enthousiasme génère le retour de Serena sur les courts de tennis et, en particulier, sur un court en herbe. Le comité des wild cards prendra ses décisions formellement la semaine prochaine et nous les communiquerons bientôt. »
Les fans ne s’y attendait pas vraiment et Serena reste une légende du tennis qui a écrit une grande partie de son aura du côté de Wimbledon où elle a quand même remporté sept titres en simple.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 10:45