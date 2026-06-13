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Sally Bolton, direc­trice de Wimbledon : « On ne peut pas être indif­fé­rent à l’en­thou­siasme généré par le retour de Serena Williams »

Par
Laurent Trupiano
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La direc­tion de l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon fait rare­ment d’an­nonce à la légère. Il reste que Sally Bolton, la direc­trice du tournoi, a donné une petite tendance en évoquant le fait que le retour de Serena Williams sur les courts en a créé un vrai buzz.

« Je suppose que ce que je peux dire, c’est que nous pouvons voir combien d’en­thou­siasme génère le retour de Serena sur les courts de tennis et, en parti­cu­lier, sur un court en herbe. Le comité des wild cards prendra ses déci­sions formel­le­ment la semaine prochaine et nous les commu­ni­que­rons bientôt. »

Les fans ne s’y atten­dait pas vrai­ment et Serena reste une légende du tennis qui a écrit une grande partie de son aura du côté de Wimbledon où elle a quand même remporté sept titres en simple.

Publié le samedi 13 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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