La direc­tion de l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon fait rare­ment d’an­nonce à la légère. Il reste que Sally Bolton, la direc­trice du tournoi, a donné une petite tendance en évoquant le fait que le retour de Serena Williams sur les courts en a créé un vrai buzz.

« Je suppose que ce que je peux dire, c’est que nous pouvons voir combien d’en­thou­siasme génère le retour de Serena sur les courts de tennis et, en parti­cu­lier, sur un court en herbe. Le comité des wild cards prendra ses déci­sions formel­le­ment la semaine prochaine et nous les commu­ni­que­rons bientôt. »

Les fans ne s’y atten­dait pas vrai­ment et Serena reste une légende du tennis qui a écrit une grande partie de son aura du côté de Wimbledon où elle a quand même remporté sept titres en simple.