Animateur du podcast, Nothing Majors, aux côtés de ses compatriotes Steve Johnson, John Isner et Jack Sock, Sam Querrey était invité à désigner la meilleure joueuse de la saison 2025. Et l’ancien demi‐finaliste de Wimbledon a jété son dévolu sur Iga Swiatek plutôt que sur la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.
« Personnellement, je choisis Iga Swiatek. On a toujours dit qu’elle dominait sur terre battue, qu’elle était plutôt faible sur gazon, qu’elle ne ferait jamais un bon parcours à Wimbledon, et puis elle a gagné Wimbledon cette année et a complètement changé la donne. Elle a également remporté le tournoi de Cincinnati, qui est historiquement considéré comme un court en dur rapide. Je pense donc que désormais, lorsqu’on parle de son jeu, on peut dire qu’elle est capable de gagner sur n’importe quelle surface, et cela a commencé cette année après sa victoire à Wimbledon. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 17:17