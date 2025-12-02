Animateur du podcast, Nothing Majors, aux côtés de ses compa­triotes Steve Johnson, John Isner et Jack Sock, Sam Querrey était invité à dési­gner la meilleure joueuse de la saison 2025. Et l’an­cien demi‐finaliste de Wimbledon a jété son dévolu sur Iga Swiatek plutôt que sur la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

« Personnellement, je choisis Iga Swiatek. On a toujours dit qu’elle domi­nait sur terre battue, qu’elle était plutôt faible sur gazon, qu’elle ne ferait jamais un bon parcours à Wimbledon, et puis elle a gagné Wimbledon cette année et a complè­te­ment changé la donne. Elle a égale­ment remporté le tournoi de Cincinnati, qui est histo­ri­que­ment consi­déré comme un court en dur rapide. Je pense donc que désor­mais, lors­qu’on parle de son jeu, on peut dire qu’elle est capable de gagner sur n’im­porte quelle surface, et cela a commencé cette année après sa victoire à Wimbledon. »