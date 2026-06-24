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Sam Querrey est caté­go­rique : « Sur gazon, Serena Williams bat la fina­liste de Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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Co‐animateur du podcast, Nothing Major, Sam Querrey ex‐11e mondial et demi‐finaliste de Wimbledon, s’est montré très enthou­siaste sur le retour en simple de Serena Williams, qui a obtenu une invi­ta­tion pour le Grand Chelem londonien.

Et si l’Américain estime que sa compa­triote n’a aucune attente et qu’elle aura déjà réussi son pari en entrant sur le court, il affirme néan­moins que si elle devait affronter Maja Chwalisnka, récente fina­liste de Roland‐Garros, Serena l’emporterait.

« Sur gazon, Serena bat Chwalinska. Je ne pense pas qu’elle ait de grandes attentes. Honnêtement, je crois qu’elle veut simple­ment disputer un match sur le court central, et ses filles sont désor­mais assez grandes pour comprendre ce qui se passe. Qu’elle gagne ou qu’elle perde, c’est une grande victoire pour elle, et le fait que ses filles puissent s’asseoir dans la loge des joueurs sur le court central et voir leur mère jouer. Tout le reste n’est qu’un bonus pour Serena Williams. Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que Serena a déjà gagné avant même d’entrer sur le court, rien que par l’effort qu’elle déploie, enri­chis­sant ainsi encore davan­tage un héri­tage inoubliable. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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