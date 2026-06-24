Co‐animateur du podcast, Nothing Major, Sam Querrey ex‐11e mondial et demi‐finaliste de Wimbledon, s’est montré très enthou­siaste sur le retour en simple de Serena Williams, qui a obtenu une invi­ta­tion pour le Grand Chelem londonien.

Et si l’Américain estime que sa compa­triote n’a aucune attente et qu’elle aura déjà réussi son pari en entrant sur le court, il affirme néan­moins que si elle devait affronter Maja Chwalisnka, récente fina­liste de Roland‐Garros, Serena l’emporterait.

« Sur gazon, Serena bat Chwalinska. Je ne pense pas qu’elle ait de grandes attentes. Honnêtement, je crois qu’elle veut simple­ment disputer un match sur le court central, et ses filles sont désor­mais assez grandes pour comprendre ce qui se passe. Qu’elle gagne ou qu’elle perde, c’est une grande victoire pour elle, et le fait que ses filles puissent s’asseoir dans la loge des joueurs sur le court central et voir leur mère jouer. Tout le reste n’est qu’un bonus pour Serena Williams. Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que Serena a déjà gagné avant même d’entrer sur le court, rien que par l’effort qu’elle déploie, enri­chis­sant ainsi encore davan­tage un héri­tage inoubliable. »