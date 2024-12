Dans une inter­view accordée à Tennis Majors, Sam Sumyk qui est de retour aux affaires puis­qu’il est le coach d’Arthur Cazaux explique son choix. Il évoque aussi son passage sur le circuit messieurs alors qu’il a beau­coup entraîné chez les dames. D’ailleurs, il n’est pas vrai­ment tendre avec ses collègues du circuit féminin.

« J’ai croisé derniè­re­ment Goran Ivanisevic. C’est très bien parce qu’il est temps de revoir de plus en plus de vrais coachs sur le circuit féminin. Je l’ai dit à Goran, c’est super. J’espère que ça va marcher, j’espère qu’il va rester long­temps avec Elena Rybakina mais déjà, le fait que ça commence, c’est super. C’est une asso­cia­tion assez exci­tante, quelque chose que je vais suivre, parce que j’aime la joueuse, je pense qu’elle joue incroyable, et puis j’aime bien Goran qui est quand même un coach. Plus il y aura de coachs, plus le niveau sera élevé chez les filles. Je parle de vrai coach, je parle d’entraîneur, et là je pense que le niveau s’élèvera naturellement.