Numéro 21, nous sommes en février 2011, on est impliqué dans l’organisation d’un tournoi ITF féminin au Tennis Club de Lyon. Du coup, on en profite pour faire un gros dossier sur le tennis féminin. A l’époque, notre parrain Sam Sumyk est le coach de Vika Azarenka qui n’a pas encore un gros palmarès. Le philosophe breton qui avait déjà entrainé notamment Vera Zvonareva devient donc forcément à sa manière un spécialiste du tennis des dames avec les vraies fausses théories que cela implique.

La question

Un lieu commun dit les femmes sont plus émotives que les hommes, faisant du mental la problématique essentielle du tennis féminin…

L’émotion est, en général, le signe d’une belle et saine intelligence. On ne voit rien chez le débile…Tu as raison de parler de « lieu commun ». Les filles sont plus émotives ? L’émotion est un patrimoine commun aux deux sexes. Quant à la gestion des émotions…Pour l’avoir très souvent observé, une femme gère aussi bien qu’un homme ses émotions. Parfois mieux, même. La problématique du mental est une fausse problématique. Elle est la même chez tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur activité ou leur métier. Pour résumer : beaucoup de femmes nous montrent chaque jour qu’elles ont une sacrée paire de…Et beaucoup d’hommes, que règne dans leur slip, le vide, l’absence, un courant d’air… Ah, quelle émotion.