Comme un bruit courrait selon lequel Sam Sumyk et la joueuse russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e) ne travaillaient plus ensemble, nous avons donc contacté au téléphone le coach tricolore que l’on connaît bien. Sam Sumyk nous a confirmé l’information sans rentrer dans les détails. On en a profité également pour prendre de ses nouvelles car il vit à Los Angeles et que les Etats-Unis sont désormais le pays le plus touché au monde par le coronavirus. Le Breton nous a rassuré sur son état de santé.

Cela faisait seulement six mois qu’ils collaboraient ensemble et la native de Samara (âgée de 28 ans) avait montré de vrais progrès en réalisant un début de saison intéressant puisqu’elle avait atteint les quarts de finale à l’Open d’Australie (battue par Garbine Muguruza).