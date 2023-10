Alors qu’elle vient de subir une défaite tota­le­ment rocam­bo­lesque face à Kudermetova, ce vendredi sur le Masters « bis », Liudmila Samsonova s’est récem­ment exprimé sur Iga Swiatek avec qui elle semble entre­tenir d’ex­cel­lents rapports.

À tel point que la joueuse russe a estimé que la Polonaise était en fait la véri­table numéro une mondiale. Aryna Sabalenka appréciera…

« J’ai l’im­pres­sion que Iga est la vraie numéro 1. Nous avons parlé ensemble lors de la finale de Pékin, elle est venue me voir et a été très gentille pendant la céré­monie. Elle m’a dit : ‘Je sais que c’est parfois diffi­cile’. Quand j’ai commencé à mieux la connaître et à me rappro­cher d’elle, j’ai ressenti quelque chose de spécial. »