Dans une interview donnée à Eurosport, Arantxa Sanchez a évoqué la carrière de Cori Gauff, qui est professionnelle depuis ses 15 ans. Le cas de l’Américaine lui fait penser à sa propre carrière, elle qui a été professionnelle à seulement 14 ans. Elle craint que la jeune joueuse soit épuisée plus rapidement que d’autres, à cause de ses débuts prématurés.

« À notre époque, nous devenions des professionnels beaucoup plus tôt, il était plus courant de voir ce profil d’enfant prodige. Nous avons tous fini par prendre notre retraite très jeunes parce que nous étions sous pression pendant cette période. Cori Gauff est sans doute l’exemple le plus clair. La seule qui ait pu signer ces résultats à son âge, surpasser Venus Williams, gagner des matchs du Grand Chelem… Si vous commencez à concourir dans l’élite à 14 ans, il est normal d’être épuisé à 30 ans. Cela m’est arrivé, j’ai décidé d’arrêter alors que j’étais en avance, il était temps. »