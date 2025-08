Elena Rybakina est coachée depuis début 2025 par l’Italien Davide Sanguinetti, même si sa rela­tion avec son ancien entraî­neur, Stefano Vukov, suspendu pendant un an par la WTA, reste floue. Il semble même qu’en dehors des tour­nois, Vukov travaille encore avec Rybakina.

Mais si la Kazakhe brille à Montréal et vient de se quali­fier en demi‐finale, c’est bien aux côtés de Sanguinetti, qui a d’ailleurs expliqué qu’il lui avait fallu du temps pour adapter sa manière d’en­traîner à sa joueuse, lui qui n’avait jusqu’ici coaché que des hommes.

« Nous devons abso­lu­ment être plus atten­tifs aux filles, qui ont des façons diffé­rentes d’in­te­ragir. C’était nouveau pour moi, j’ap­prends et je m’adapte. Pour l’ins­tant, je suis une sorte de passeur : j’ai rejoint son équipe en février, sans aucun travail derrière moi. Elle m’a expliqué plus ou moins ce qu’elle avait fait, et je lui ai proposé deux ans de colla­bo­ra­tion, car j’ai ma propre méthode de travail : la première année, j’ai­me­rais main­tenir le statu quo, peut‐être terminer sixième au clas­se­ment, et l’année suivante, je voudrais la mener à la première place mondiale : elle a tout le poten­tiel. »