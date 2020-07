Sania Mirza doute sérieusement que le calendrier officiel du tennis puisse revenir cette saison et l’a reflété dans une interview pour The Hindu. « En ces temps d’incertitude, je ne comprends pas comment il est possible de parler d’un retour à la compétition. En ce moment, je ne m’entraîne pas, j’ai peur qu’il m’arrive quelque chose, et en plus, je ne pense plus seulement comme une joueuse de tennis, je pense aussi comme une mère. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, je ne pense pas que la compétition puisse reprendre, je ne peux pas prendre le risque de voyager sans la sécurité nécessaire pour moi et mon fils », a déclaré l’ancienne numéro un mondial.