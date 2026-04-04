C’est un passage qui est un peu passé inaperçu dans le récent message posté par Loïs Boisson, annonçant son prochain grand retour sur les courts.
En effet, longtemps absente du circuit à cause d’une blessure au genou puis au niveau de l’avant bras, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a point du doigt des dysfonctionnement. « Cette blessure (à l’avant bras), qui devait me tenir éloignée des courts quelques semaines seulement, comme on me l’avait annoncé initialement, s’est éternisée par un ensemble d’erreurs et de complications, indépendantes de ma volonté, qui auraient pu être évitées. »
Des propos pour lesquels Sarah Pitkowski, ancienne 29e joueuse mondiale et directrice de la communication de la FFT, a été invitée à réagir dans l’émission, « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC Sport.
🎾🇫🇷 @SarahPitko à propos de l’absence de Loïs Boisson : « Malheureusement, il semblerait qu’il y a eu des mésententes sur les diagnostics de ses blessures du côté du service médical de la FFT qui la suivait. » pic.twitter.com/xRL2QMxiOR— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) April 4, 2026
« Le fait qu’elle ne s’entraîne plus avec Carlos Martinez n’est pas très grave dans le sens où il ne se sont pas entraînés ensemble parce que le seul tournoi qu’ils ont fait c’était à Pékin (le dernier tournoi de Boisson), et après il était un peu en chômage technique. Il a accepté une proposition d’une joueuse brésilienne (Haddad Maia), ce n’est pas comme s’ils avaient eu une longue période de travail ensemble et qu’il l’a lâchait. Cette collaboration n’a jamais vraiment démarré, faute de blessures. Malheureusement, il semblerait qu’il y ait eu des mésententes sur le diagnostic avec le service médical de la FFT, qui la suivait. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 12:45