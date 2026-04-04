C’est un passage qui est un peu passé inaperçu dans le récent message posté par Loïs Boisson, annon­çant son prochain grand retour sur les courts.

En effet, long­temps absente du circuit à cause d’une bles­sure au genou puis au niveau de l’avant bras, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a point du doigt des dysfonc­tion­ne­ment. « Cette bles­sure (à l’avant bras), qui devait me tenir éloi­gnée des courts quelques semaines seule­ment, comme on me l’avait annoncé initia­le­ment, s’est éter­nisée par un ensemble d’erreurs et de compli­ca­tions, indé­pen­dantes de ma volonté, qui auraient pu être évitées. »

Des propos pour lesquels Sarah Pitkowski, ancienne 29e joueuse mondiale et direc­trice de la commu­ni­ca­tion de la FFT, a été invitée à réagir dans l’émis­sion, « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC Sport.

🎾🇫🇷 @SarahPitko à propos de l’ab­sence de Loïs Boisson : « Malheureusement, il semble­rait qu’il y a eu des mésen­tentes sur les diag­nos­tics de ses bles­sures du côté du service médical de la FFT qui la suivait. » pic.twitter.com/xRL2QMxiOR — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) April 4, 2026

« Le fait qu’elle ne s’en­traîne plus avec Carlos Martinez n’est pas très grave dans le sens où il ne se sont pas entraînés ensemble parce que le seul tournoi qu’ils ont fait c’était à Pékin (le dernier tournoi de Boisson), et après il était un peu en chômage tech­nique. Il a accepté une propo­si­tion d’une joueuse brési­lienne (Haddad Maia), ce n’est pas comme s’ils avaient eu une longue période de travail ensemble et qu’il l’a lâchait. Cette colla­bo­ra­tion n’a jamais vrai­ment démarré, faute de bles­sures. Malheureusement, il semble­rait qu’il y ait eu des mésen­tentes sur le diag­nostic avec le service médical de la FFT, qui la suivait. »