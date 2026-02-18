Entraîneur bien connu du circuit féminin pour avoir notamment collaboré avec Victora Azarenka, Caroline Wozniacki ou encore Sloane Stephens, Sascha Bajin a également été partenaire d’entraînement de Serena Williams de 2007 et 2015. Un rôle très important pour le technicien allemand qui connaît donc très bien la championne américaine.
Et alors que le grand retour de cette dernière prend de plus en plus d’ampleur depuis que son nom apparaît sur les listes antidopages de l’ITIA, Bajin a décidé de donner son avis via une vidéo publiée sur son compte Twitter. Et visiblement, il est un peu inquiet pour elle.
My thoughts on the Serena Williams comeback plus a little bonus video at the end. But I also want to hear from you guys so tell me in the comments down below what you think. pic.twitter.com/gPXYZwFUDB— sascha Bajin (@BigSascha) February 16, 2026
« J’espère qu’elle ne tombera pas contre certaines de ces filles qui pourraient vraiment la battre. Si je peux être honnête, et j’espère que vous ne le prendrez pas mal, cela vient d’un sentiment d’amour. Vous ne voulez pas la voir perdre contre quelqu’un qui ne mérite pas cette victoire, et ce n’est pas un manque de respect, s’il vous plaît, envers certaines de ces filles qui sont en compétition en ce moment. Ce n’est pas quelque chose que je souhaite. J’espère simplement, et encore une fois, cela vient d’un sentiment d’amour, que ce n’est pas une fausse confiance en ce moment. J’espère qu’elle est entourée de personnes bienveillantes qui la protègent d’elle‐même. Je sais qu’elle s’est entraînée avec plusieurs joueuses de la WTA ; elle s’est entraînée en Floride, ce qui est une bonne chose. Mais la compétition et l’entraînement sont deux choses très différentes. »
Publié le mercredi 18 février 2026 à 14:44