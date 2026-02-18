AccueilWTASascha Bajin, ancien partenaire d'entraînement de Serena Williams, prévient : "Je sais...
WTA

Sascha Bajin, ancien parte­naire d’en­traî­ne­ment de Serena Williams, prévient : « Je sais qu’elle s’est entraînée avec plusieurs joueuses de la WTA. Mais la compé­ti­tion et l’en­traî­ne­ment sont deux choses très différentes »

Thomas S
Par Thomas S

-

292

Entraîneur bien connu du circuit féminin pour avoir notam­ment colla­boré avec Victora Azarenka, Caroline Wozniacki ou encore Sloane Stephens, Sascha Bajin a égale­ment été parte­naire d’en­traî­ne­ment de Serena Williams de 2007 et 2015. Un rôle très impor­tant pour le tech­ni­cien alle­mand qui connaît donc très bien la cham­pionne américaine.

Et alors que le grand retour de cette dernière prend de plus en plus d’am­pleur depuis que son nom appa­raît sur les listes anti­do­pages de l’ITIA, Bajin a décidé de donner son avis via une vidéo publiée sur son compte Twitter. Et visi­ble­ment, il est un peu inquiet pour elle. 

« J’espère qu’elle ne tombera pas contre certaines de ces filles qui pour­raient vrai­ment la battre. Si je peux être honnête, et j’es­père que vous ne le pren­drez pas mal, cela vient d’un senti­ment d’amour. Vous ne voulez pas la voir perdre contre quel­qu’un qui ne mérite pas cette victoire, et ce n’est pas un manque de respect, s’il vous plaît, envers certaines de ces filles qui sont en compé­ti­tion en ce moment. Ce n’est pas quelque chose que je souhaite. J’espère simple­ment, et encore une fois, cela vient d’un senti­ment d’amour, que ce n’est pas une fausse confiance en ce moment. J’espère qu’elle est entourée de personnes bien­veillantes qui la protègent d’elle‐même. Je sais qu’elle s’est entraînée avec plusieurs joueuses de la WTA ; elle s’est entraînée en Floride, ce qui est une bonne chose. Mais la compé­ti­tion et l’en­traî­ne­ment sont deux choses très différentes. »

Publié le mercredi 18 février 2026 à 14:44

Article précédent
Le tournoi en plein cauchemar, l’abandon de Rybakina aggrave l’hécatombe
Article suivant
John McEnroe sur son désac­cord profond avec Borg : « J’ai souvent discuté de cela avec Bjorn. Il me disait : ‘Écoute, si tu n’es pas numéro 1 mondial, quelle diffé­rence cela fait‐il d’être 2e ou 100e mondial ? Je lui répon­dais : ‘Eh bien, être 2e est bien mieux qu’être 100e’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.