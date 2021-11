Alors que le Masters se déroule à Guadalajara au Mexique avec l’ab­sence notam­ment de la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, l’ex‐joueuse autri­chienne, Barbara Schett, consul­tante pour Eurosport a décidé de tirer la sonette d’alame.

« C’est très impor­tant pour le tennis d’avoir de grands noms, de grandes person­na­lités. L’ATP en a pas mal de nos jours, pour la WTA c’est plus compliqué. Quand je jouais, les gens connais­saient les noms de beau­coup de stars : ils connais­saient Steffi, ils connais­saient Serena Ils connais­saient Mary, Jennifer … main­te­nant ce n’est pas le cas, ici à Linz si vous voyez Simona Halep ou Emma Raducanu marcher dans la rue, personne ne les recon­naî­trait. Ce n’est pas la faute des joueurs, nous vivons à une époque où réseaux sociaux élèvent les gens qui n’ont abso­lu­ment rien fait. Il faut comprendre cette réalité et aussi le fait qu’il est de plus en plus diffi­cile de vendre le circuit WTA »