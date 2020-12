Légende vivante du circuit féminin et considérée par certains comme la meilleure joueuse de tous les temps avant son agression en 1993, Monica Seles a donné une interview à Laureus. L’Américaine est revenue sur son premier duel face à Serena Williams en 1997 où elle a rapidemment compris qu’elle avait devant elle une future grande championne.

« Je n’oublierai jamais le jour où j’étais numéro un mondial, et je jouais contre elle à Chicago, en 1997, et je pense qu’elle avait 17 ans, son premier tournoi, et elle m’a fait « bouillir ». Je me souviens de cette nuit-là, quand je suis revenue à mon hôtel, j’ai appelé mon agent et je lui ai dit : « Mes jours sont comptés ». En tant que camarade de jeu, je pouvais le sentir, même à un âge aussi jeune que Serena. »