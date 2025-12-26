Dans un message publié sur son compte Instagram, Paula Badosa avait visi­ble­ment des messages à faire passer en guise de bilan d’une saison 2025 encore diffi­cile et marquée par des blessures.

À noter que la joueuse espa­gnole a égale­ment passé des moments compli­qués en dehors des courts étant donné qu’elle s’est séparée de Stefanos Tsitsipas, avec qui elle était en couple depuis 2023.

« Cette année, des événe­ments ont marqué mon cœur : des personnes m’ont déçu, des promesses n’ont pas été tenues et certains moments ont été plus doulou­reux que je ne l’au­rais imaginé (…) Chaque échec m’a appris quelque chose et chaque décep­tion m’a rendu plus fort. J’ai appris à lâcher prise sans rancune et à appré­cier les bonnes choses ; surtout, j’ai appris que le plus impor­tant est de savoir qui vous êtes, de rester fidèle à vous‐même et d’avancer avec un cœur pur. Cette année n’a pas été facile, mais elle était néces­saire, et c’est pour­quoi elle occu­pera toujours une place parti­cu­lière dans ma vie. Espérons que 2026 lui appor­tera les joies qu’elle mérite. »