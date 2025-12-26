Dans un message publié sur son compte Instagram, Paula Badosa avait visiblement des messages à faire passer en guise de bilan d’une saison 2025 encore difficile et marquée par des blessures.
À noter que la joueuse espagnole a également passé des moments compliqués en dehors des courts étant donné qu’elle s’est séparée de Stefanos Tsitsipas, avec qui elle était en couple depuis 2023.
« Cette année, des événements ont marqué mon cœur : des personnes m’ont déçu, des promesses n’ont pas été tenues et certains moments ont été plus douloureux que je ne l’aurais imaginé (…) Chaque échec m’a appris quelque chose et chaque déception m’a rendu plus fort. J’ai appris à lâcher prise sans rancune et à apprécier les bonnes choses ; surtout, j’ai appris que le plus important est de savoir qui vous êtes, de rester fidèle à vous‐même et d’avancer avec un cœur pur. Cette année n’a pas été facile, mais elle était nécessaire, et c’est pourquoi elle occupera toujours une place particulière dans ma vie. Espérons que 2026 lui apportera les joies qu’elle mérite. »
