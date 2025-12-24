Serena Williams a adressé un magni­fique message à sa soeur, Venus, à l’oc­ca­sion de son mariage avec son compa­gnon Andrea Preti.

« La gardienne de ma sœur. Venus, par où commencer ? Du jardin aux plus grands courts du monde, tu as toujours mené avec grâce, force et un cœur plus grand que n’im­porte quel trophée. Te voir entrer dans cette nouvelle étape de ta vie, entourée d’amour, c’était comme regarder le soleil se lever… stable, puis­sant et plein de promesses. Tu as été ma meilleure amie, ma protec­trice, mon ensei­gnante et celle qui m’a rappelé de toujours avancer avec déter­mi­na­tion. Te voir aussi heureuse, aussi aimée, aussi radieuse… cela signifie tout pour moi. À l’amour, au parte­na­riat, au rire et à une vie entière passée à se choisir chaque jour. Je ne pour­rais être plus fière d’être à tes côtés, non seule­ment aujourd’hui, mais pour toujours. »