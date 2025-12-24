Serena Williams a adressé un magnifique message à sa soeur, Venus, à l’occasion de son mariage avec son compagnon Andrea Preti.
« La gardienne de ma sœur. Venus, par où commencer ? Du jardin aux plus grands courts du monde, tu as toujours mené avec grâce, force et un cœur plus grand que n’importe quel trophée. Te voir entrer dans cette nouvelle étape de ta vie, entourée d’amour, c’était comme regarder le soleil se lever… stable, puissant et plein de promesses. Tu as été ma meilleure amie, ma protectrice, mon enseignante et celle qui m’a rappelé de toujours avancer avec détermination. Te voir aussi heureuse, aussi aimée, aussi radieuse… cela signifie tout pour moi. À l’amour, au partenariat, au rire et à une vie entière passée à se choisir chaque jour. Je ne pourrais être plus fière d’être à tes côtés, non seulement aujourd’hui, mais pour toujours. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 09:28