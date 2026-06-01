Après des semaines et des mois de rumeurs et d’at­tente, c’est désor­mais offi­ciel : Serena Williams va bel et bien faire son grand retour sur les courts, près de quatre ans après son dernier match, à l’US Open 2022.

Désormais âgée de 44 ans (elle aura 45 ans le 26 septembre prochain), le « Queen Serena » a donc annoncé son retour à la compé­ti­tion dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

Si l’Américaine se garde bien de dire expli­ci­te­ment qu’elle va rejouer en compé­ti­tion, le dernier message sur fond noir ne laisse pas de place aux doutes : « Je suppose que tout le monde a entendu la nouvelle. »

Le message de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin) est en revanche parfai­te­ment clair puisque Serena reprendre en double aux côtés de la jeune cana­dienne, Victoria Mboko.

THE QUEEN RETURNS 👑



Serena Williams is BACK & set for doubles at the #HSBCChampionships !@WTA | @serenawilliams pic.twitter.com/lohvVo7cEy — HSBC Championships (@QueensTennis) June 1, 2026

Reste désor­mais à savoir quand elle dispu­tera son premier match en simple…