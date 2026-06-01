Après des semaines et des mois de rumeurs et d’attente, c’est désormais officiel : Serena Williams va bel et bien faire son grand retour sur les courts, près de quatre ans après son dernier match, à l’US Open 2022.
Désormais âgée de 44 ans (elle aura 45 ans le 26 septembre prochain), le « Queen Serena » a donc annoncé son retour à la compétition dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.
Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8— Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026
Si l’Américaine se garde bien de dire explicitement qu’elle va rejouer en compétition, le dernier message sur fond noir ne laisse pas de place aux doutes : « Je suppose que tout le monde a entendu la nouvelle. »
Le message de l’organisation du tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin) est en revanche parfaitement clair puisque Serena reprendre en double aux côtés de la jeune canadienne, Victoria Mboko.
THE QUEEN RETURNS 👑— HSBC Championships (@QueensTennis) June 1, 2026
Serena Williams is BACK & set for doubles at the #HSBCChampionships !@WTA | @serenawilliams pic.twitter.com/lohvVo7cEy
Reste désormais à savoir quand elle disputera son premier match en simple…
Publié le lundi 1 juin 2026 à 16:47