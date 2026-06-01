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Serena Williams annonce son retour : « Je suppose que tout le monde a entendu la nouvelle »

Par
Thomas S
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Après des semaines et des mois de rumeurs et d’at­tente, c’est désor­mais offi­ciel : Serena Williams va bel et bien faire son grand retour sur les courts, près de quatre ans après son dernier match, à l’US Open 2022.

Désormais âgée de 44 ans (elle aura 45 ans le 26 septembre prochain), le « Queen Serena » a donc annoncé son retour à la compé­ti­tion dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Si l’Américaine se garde bien de dire expli­ci­te­ment qu’elle va rejouer en compé­ti­tion, le dernier message sur fond noir ne laisse pas de place aux doutes : « Je suppose que tout le monde a entendu la nouvelle. »

Le message de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin) est en revanche parfai­te­ment clair puisque Serena reprendre en double aux côtés de la jeune cana­dienne, Victoria Mboko. 

Reste désor­mais à savoir quand elle dispu­tera son premier match en simple…

Publié le lundi 1 juin 2026 à 16:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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