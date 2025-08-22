Si la sœur aînée Venus fait de la résistance et a reçu une wildcards pour participer à l’US Open, Serena Williams en a fini en 2022 avec la petite balle jaune. C’était à Flushing Meadows elle aussi. Depuis sa révérence, les spéculations des fans sur un retour de la 23 fois championne du Grand Chelem sur les courts, sont insistantes.
Invitée de l’émission Today Show de la chaîne NBC, « Queen Williams » a été interrogé sur ces rumeurs. L’Américaine n’a pas apporté de réponses à ces bruits de couloir, tout en confiant que la compétition lui manque.
« Je ne sais pas si je m’en lasse. Je n’entends pas vraiment le bruit. Je ne l’écoute pas vraiment. Je fais en sorte de tout bloquer. Je suis devenu très doué pour bloquer le bruit. Cela me manque. Je pense qu’une partie de moi regrettera toujours le tennis, car quand on fait quelque chose toute sa vie, depuis le jour où on se souvient avoir toujours eu un objectif, et qu’un jour on se réveille et que ce n’est plus notre objectif, c’est un énorme changement. Mais en même temps, j’ai tellement de merveilleux souvenirs. J’ai vécu tellement de bons moments, et je peux toujours me consoler avec ça », a précisé l’ancienne numéro un mondiale, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 14:45