Si la sœur aînée Venus fait de la résis­tance et a reçu une wild­cards pour parti­ciper à l’US Open, Serena Williams en a fini en 2022 avec la petite balle jaune. C’était à Flushing Meadows elle aussi. Depuis sa révé­rence, les spécu­la­tions des fans sur un retour de la 23 fois cham­pionne du Grand Chelem sur les courts, sont insistantes.

Invitée de l’émis­sion Today Show de la chaîne NBC, « Queen Williams » a été inter­rogé sur ces rumeurs. L’Américaine n’a pas apporté de réponses à ces bruits de couloir, tout en confiant que la compé­ti­tion lui manque.

« Je ne sais pas si je m’en lasse. Je n’en­tends pas vrai­ment le bruit. Je ne l’écoute pas vrai­ment. Je fais en sorte de tout bloquer. Je suis devenu très doué pour bloquer le bruit. Cela me manque. Je pense qu’une partie de moi regret­tera toujours le tennis, car quand on fait quelque chose toute sa vie, depuis le jour où on se souvient avoir toujours eu un objectif, et qu’un jour on se réveille et que ce n’est plus notre objectif, c’est un énorme chan­ge­ment. Mais en même temps, j’ai telle­ment de merveilleux souve­nirs. J’ai vécu telle­ment de bons moments, et je peux toujours me consoler avec ça », a précisé l’an­cienne numéro un mondiale, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.