Plus de cinq mois après son dernier match en carrière, une défaite au 3e tour de l’US Open contre Ajla Tomljanovic, Serena Williams pense toujours au tennis. Si elle ne devrait pas fran­chir le cap, malgré le fait qu’elle ait laissé plané le doute, l’Américaine de 41 ans pense parfois à un retour. Elle s’est confiée au média Enews.

« Je pense que je me sens déchirée parce que je suis encore capable de très bien jouer. Cela dit, j’ai toujours voulu quitter le jeu en jouant à un très haut niveau. Mais c’est diffi­cile parce j’ai joué l’autre jour et je me suis dit : « Oh mon Dieu, je pour­rais encore évoluer à un niveau très, très, très élevé. Il n’y a pas moyen que je ne joue pas au tennis profes­sionnel. Il n’y a litté­ra­le­ment aucune excuse ». Mais je m’éloigne petit à petit… Je suppose qu’il y a une excuse, non ? », a raconté celle qui a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple.