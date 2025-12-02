C’est peut‐être la bombe de ce mardi 2 décembre 2025… ou bien une simple erreur.

Serena Williams, désor­mais âgée de 44 ans et retraitée des courts depuis septembre 2022, a offi­ciel­le­ment été réin­té­grée au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis).

Et si le nom de l’Américaine appa­raît sur cette liste, c’est qu’elle aurait elle‐même déposé les docu­ments dans le but d’un éven­tuel retour en 2026.

🚨



👀🇺🇸 Serena Williams has been added to the ITIA’s Registered Testing Pool



🎾 This move means that she will – if willing – be eligible to return to the profes­sional tour in 6 months 🍿 pic.twitter.com/Rf65WFpypi — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 2, 2025

À noter que si elle souhaite véri­ta­ble­ment sortir de sa retraite, la femme aux 23 titres du Grand Chelem en simple ne pourra être éligible que dans six mois.