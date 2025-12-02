C’est peut‐être la bombe de ce mardi 2 décembre 2025… ou bien une simple erreur.
Serena Williams, désormais âgée de 44 ans et retraitée des courts depuis septembre 2022, a officiellement été réintégrée au programme antidopage de l’ITIA (Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis).
Et si le nom de l’Américaine apparaît sur cette liste, c’est qu’elle aurait elle‐même déposé les documents dans le but d’un éventuel retour en 2026.
🚨— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 2, 2025
👀🇺🇸 Serena Williams has been added to the ITIA’s Registered Testing Pool
🎾 This move means that she will – if willing – be eligible to return to the professional tour in 6 months 🍿 pic.twitter.com/Rf65WFpypi
À noter que si elle souhaite véritablement sortir de sa retraite, la femme aux 23 titres du Grand Chelem en simple ne pourra être éligible que dans six mois.
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 19:13