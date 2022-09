Alors que Serena Williams entre­te­nait un certain doute concer­nant la fin défi­ni­tive de sa carrière après son dernier US Open, la cham­pionne améri­caine a fina­le­ment mis les choses au clair dans une récente inter­view à Vanity Fair. Selon elle, il était vrai­ment temps d’arrêter.

« J’avais juste besoin d’ar­rêter. J’ai toujours dit que je voulais m’ar­rêter lorsque je jouais du très bon tennis, que je gagnais et que je battais de bons joueurs. Pour moi, il s’agit surtout de choses que je veux faire spiri­tuel­le­ment et de passer du temps avec ma fille et ma famille. En tant que mère très impli­quée, je ne peux pas vous dire à quel point c’était diffi­cile. J’ai perdu telle­ment de matches après la nais­sance d’Olympia parce que c’était très diffi­cile d’être sur le terrain. J’ai l’im­pres­sion d’avoir donné telle­ment de ma vie au tennis, toute ma vie, qu’il est temps de faire quelque chose de diffé­rent pour moi et de travailler sur d’autres choses. Quand vous êtes à l’in­té­rieur, vous ne pouvez pas le voir. C’est complè­te­ment diffé­rent lorsque vous êtes impliqué. »