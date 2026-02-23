Alors que le grand retour de Serena Williams sur les courts se précise de plus en plus, surtout après les récentes décla­ra­tions de son ancien mentor et entraî­neur, Rick Macci, notre confrère, Benoît Maylin, dans l’émis­sion « Sans Filet », a tenu à donner son point de vue sur ce retour aussi impro­bable qu’inattendu.

Et selon lui, la légende améri­caine est en train de faire ce qu’elle aime le mieux : faire parler d’elle.

👑 « Mais Serena elle est là parce que c’est une drama queen, elle en a fait des tonnes toute sa carrière. Elle adore ça que les caméras soient bran­chées sur elle, qu’il y ait des histoires. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/R87diBaAmB — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) February 23, 2026

« Serena Williams, si elle rentre sur le court, quelle que soit l’ad­ver­saire, elle tremble de partout, c’est comme quel­qu’un qui va joeur Nadal à Roland‐Garros. Après faudra voir la première balle, son premier échange, sa capa­cité de se déplacer. Mais de toute façon elle est là parce que c’est une drama queen, elle en a fait des tonnes tout au long de sa carrière. Elle adore ça. Elle adore ça que les caméras soient bran­chées sur elle, qu’il y ait des histoires, que ça papote, qu’elle en rigole. C’est une fille qui ne pense qu’à rigoler, mais pas sur un court de tennis, là, c’est une tueuse. »