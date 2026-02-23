AccueilWTA"Serena Williams est là parce que c'est une drama queen, elle en...
WTA

« Serena Williams est là parce que c’est une drama queen, elle en a fait des tonnes tout au long de sa carrière. Elle adore ça. Elle adore ça que les caméras soient bran­chées sur elle », estime Benoît Maylin

Thomas S
Par Thomas S

-

172

Alors que le grand retour de Serena Williams sur les courts se précise de plus en plus, surtout après les récentes décla­ra­tions de son ancien mentor et entraî­neur, Rick Macci, notre confrère, Benoît Maylin, dans l’émis­sion « Sans Filet », a tenu à donner son point de vue sur ce retour aussi impro­bable qu’inattendu. 

Et selon lui, la légende améri­caine est en train de faire ce qu’elle aime le mieux : faire parler d’elle. 

« Serena Williams, si elle rentre sur le court, quelle que soit l’ad­ver­saire, elle tremble de partout, c’est comme quel­qu’un qui va joeur Nadal à Roland‐Garros. Après faudra voir la première balle, son premier échange, sa capa­cité de se déplacer. Mais de toute façon elle est là parce que c’est une drama queen, elle en a fait des tonnes tout au long de sa carrière. Elle adore ça. Elle adore ça que les caméras soient bran­chées sur elle, qu’il y ait des histoires, que ça papote, qu’elle en rigole. C’est une fille qui ne pense qu’à rigoler, mais pas sur un court de tennis, là, c’est une tueuse. »

Publié le lundi 23 février 2026 à 15:52

Article précédent
Zverev, sur sa défaite contre Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie : « C’est proba­ble­ment la raison pour laquelle j’ai perdu le match »
Article suivant
Stan Wawrinka ne va pas mettre tout le monde d’ac­cord : « La nouvelle géné­ra­tion va toujours être meilleure que la précé­dente. Si on regarde le niveau en ce moment de Sinner et Alcaraz, c’est devenu incroya­ble­ment élevé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.