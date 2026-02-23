Alors que le grand retour de Serena Williams sur les courts se précise de plus en plus, surtout après les récentes déclarations de son ancien mentor et entraîneur, Rick Macci, notre confrère, Benoît Maylin, dans l’émission « Sans Filet », a tenu à donner son point de vue sur ce retour aussi improbable qu’inattendu.
Et selon lui, la légende américaine est en train de faire ce qu’elle aime le mieux : faire parler d’elle.
« Serena Williams, si elle rentre sur le court, quelle que soit l’adversaire, elle tremble de partout, c’est comme quelqu’un qui va joeur Nadal à Roland‐Garros. Après faudra voir la première balle, son premier échange, sa capacité de se déplacer. Mais de toute façon elle est là parce que c’est une drama queen, elle en a fait des tonnes tout au long de sa carrière. Elle adore ça. Elle adore ça que les caméras soient branchées sur elle, qu’il y ait des histoires, que ça papote, qu’elle en rigole. C’est une fille qui ne pense qu’à rigoler, mais pas sur un court de tennis, là, c’est une tueuse. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 15:52