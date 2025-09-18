Au cours d’une récente conver­sa­tion entre Serena et Venus Williams dans le premier épisode de leur tout nouveau podcast, Stockton Street, la plus jeune des deux a fait une drôle de confes­sion à propos de son chan­ge­ment de menta­lité suite à une rupture amou­reuse. Extraits.

Venus Williams : « Pour passer à l’étape suivante, il faut parfois faire des choix diffi­ciles. Il faut rompre avec cet idiot, avec ce crétin.

Serena Williams : C’est ce que j’ai fait. J’ai dû rompre avec ce mec pour m’amé­liorer. Et je pense que c’est la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie. Oui. Littéralement. C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite.

Venus : Oui. Parfois, il faut rompre.

Serena : Et je ne voulais pas le faire. En fait, c’est lui qui a rompu avec moi. Soyons honnêtes. C’est lui qui a rompu avec moi. Mais je ne suis jamais revenue.

Venus : Et il a essayé de revenir ?

Serena : Il a essayé. J’ai dit non. Et c’est ainsi que la méchante est apparue. »