Au cours d’une récente conversation entre Serena et Venus Williams dans le premier épisode de leur tout nouveau podcast, Stockton Street, la plus jeune des deux a fait une drôle de confession à propos de son changement de mentalité suite à une rupture amoureuse. Extraits.
Venus Williams : « Pour passer à l’étape suivante, il faut parfois faire des choix difficiles. Il faut rompre avec cet idiot, avec ce crétin.
Serena Williams : C’est ce que j’ai fait. J’ai dû rompre avec ce mec pour m’améliorer. Et je pense que c’est la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie. Oui. Littéralement. C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite.
Venus : Oui. Parfois, il faut rompre.
Serena : Et je ne voulais pas le faire. En fait, c’est lui qui a rompu avec moi. Soyons honnêtes. C’est lui qui a rompu avec moi. Mais je ne suis jamais revenue.
Venus : Et il a essayé de revenir ?
Serena : Il a essayé. J’ai dit non. Et c’est ainsi que la méchante est apparue. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 15:07