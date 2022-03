Serena Williams était en forme lors de son inter­view pour la chaîne de télé­vi­sion CNN.

Après avoir imaginé avec exagé­ra­tion ce qu’elle aurait encouru si elle avait dérapé comme l’a fait Alexander Zverev à Acapulco, l’Américaine a parlé du fameux record de Margaret Court (24 titres en Grand Chelem). A 40 ans et alors qu’elle n’a plus joué depuis plus de huit mois, elle compte bien tout faire pour l’égaler. Même si elle pense qu’elle aurait devenir la plus grande dans le domaine il y a bien longtemps.

« Je devrais avoir 30 ou 32 Grands Chelems. J’ai eu de nombreuses occa­sions d’en gagner quelques‐une de plus, mais je n’ai pas pu le faire. Mon objectif est d’en gagner un autre », a assuré Serena, qui a perdu 10 finales en Grand Chelem au cours de sa carrière. Elle a aussi confié son inten­tion de jouer Roland‐Garros.