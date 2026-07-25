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Serena Williams : « Je me recon­nais en Sabalenka, j’adore cette facette chez elle »

Par
Jean Muller
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À l’oc­ca­sion du Fanatics Fest de Manhattan, moment privi­légié pour les fans de rencon­trer les plus grandes stars planè­taires, Serena Williams s’est exprimée sur la numéro un mondiale Aryna Sabalenka. 

La joueuse tout juste sortie de sa retraite a loué le côté très expressif sur le court de la quadruple cham­pionne en Grand Chelem.

« Sabalenka est numéro un et c’est une battante qui se donne à fond sur le court. Je me recon­nais en elle et j’adore ça, j’adore cette facette chez elle. Quand elle perd, elle se met en colère, et moi, on ne me lais­sait pas exprimer ma colère quand je jouais, mais j’adore le fait qu’on lui permette de montrer sa colère. J’adore ça », a commenté l’Américaine.

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 09:48

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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