À l’oc­ca­sion du Fanatics Fest de Manhattan, moment privi­légié pour les fans de rencon­trer les plus grandes stars planè­taires, Serena Williams s’est exprimée sur la numéro un mondiale Aryna Sabalenka.

La joueuse tout juste sortie de sa retraite a loué le côté très expressif sur le court de la quadruple cham­pionne en Grand Chelem.

RARE video of Serena Williams prai­sing Aryna Sabalenka 👀👀👀👀 » she’s such a speed fire, she really gives her all when she’s out there like that, I really see myself in that and I LOVE that about her » » and when she’s losing she’s mad, I wasn’t allowed to Express my anger » pic.twitter.com/5E1uiVW0kj — Livie 🐯🎾 (@Livieparis2024) July 23, 2026

« Sabalenka est numéro un et c’est une battante qui se donne à fond sur le court. Je me recon­nais en elle et j’adore ça, j’adore cette facette chez elle. Quand elle perd, elle se met en colère, et moi, on ne me lais­sait pas exprimer ma colère quand je jouais, mais j’adore le fait qu’on lui permette de montrer sa colère. J’adore ça », a commenté l’Américaine.