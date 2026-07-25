À l’occasion du Fanatics Fest de Manhattan, moment privilégié pour les fans de rencontrer les plus grandes stars planètaires, Serena Williams s’est exprimée sur la numéro un mondiale Aryna Sabalenka.
La joueuse tout juste sortie de sa retraite a loué le côté très expressif sur le court de la quadruple championne en Grand Chelem.
RARE video of Serena Williams praising Aryna Sabalenka 👀👀👀👀 » she’s such a speed fire, she really gives her all when she’s out there like that, I really see myself in that and I LOVE that about her » » and when she’s losing she’s mad, I wasn’t allowed to Express my anger » pic.twitter.com/5E1uiVW0kj— Livie 🐯🎾 (@Livieparis2024) July 23, 2026
« Sabalenka est numéro un et c’est une battante qui se donne à fond sur le court. Je me reconnais en elle et j’adore ça, j’adore cette facette chez elle. Quand elle perd, elle se met en colère, et moi, on ne me laissait pas exprimer ma colère quand je jouais, mais j’adore le fait qu’on lui permette de montrer sa colère. J’adore ça », a commenté l’Américaine.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 09:48