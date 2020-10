Quelques jours après son forfait à Roland-Garros, Serena Williams a accordée une interview à la version britannique du magazine Vogue, dont elle fera la Une en novembre.

L’Américaine y parle de son combat. « Je me sentais sous-payée, sous-évaluée (Au début de sa carrière), a-t-elle regretté. Je n’ai jamais été une personne qui a dit que je voulais être d’une couleur différente ou que mon teint soit plus clair. J’aime qui je suis, j’aime mon apparence et j’aime représenter les belles femmes sombres. Pour moi, c’est parfait. Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. »

Serena a également eu un mot pour sa fille. « C’est incroyable que mon corps ait pu me donner la carrière que j’ai eue, et j’en suis vraiment reconnaissante. J’aurais seulement aimé être reconnaissante plus tôt. La boucle est bouclée quand je regarde ma fille », a-t-elle conclut.