Serena Williams a eu de très nombreux problèmes médicaux tout au long de sa carrière. Récemment, elle s’est confiée sur quelque chose qui la gêne particulièrement : ses migraines. Depuis l’âge de vingt ans, l’Américaine est confrontée à ces douleurs, mais elle doit faire avec : « La migraine n’est pas une blessure au genou, c’est quelque chose qu’on ne peut pas voir physiquement. On ne peut pas vraiment dire : « Oh, papa, j’ai une migraine. Je vais arrêter de jouer ». Les gens disent : « Je ne vois pas de gonflement. Je ne vois pas de bleus. Tenez bon ». Je me suis habitué à jouer malgré la douleur. »

Des douleurs qui se sont accentuées à cause du stress lié au coronavirus : « Tout cela est incroyablement stressant. J’étais confronté à beaucoup de stress et à des facteurs inconnus et des choses auxquelles je n’étais pas habitué, et je pense donc que cela contribuait à mes crises de migraine et les rendait plus fréquentes. J’étais si intense avec le bébé toute la journée, et puis, la nuit, j’avais cette longue migraine. »