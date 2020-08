Dans une conférence de presse virtuelle, Serena Williams s’est exprimée sur son calendrier pour la reprise des compétitions. L’Américaine semble très motivée : « Je me vois tout jouer au cas où les tournois auraient lieu, même si j’ai appris à ne pas faire de plans pour l’avenir. Quand les tournois ont été annulés, je me suis dit : je vais travailler sur le moment présent et profiter de chaque jour, et nous verrons ce qui se passera. Mais il est important de reprendre. Le sport est, aujourd’hui, l’une des rares choses qui peuvent donner aux gens une bouffée d’air frais. »

Serena Williams explique que la pause a été bénéfique pour elle : « Au lieu que je sois blessée, c’est comme si tout le monde faisait une pause ou un break. Nous avons tous les mêmes possibilités de nous mettre en forme en ce moment, car nous avons eu l’occasion et le temps de travailler sur notre corps à la maison. »

Malgré sa motivation, elle évite de se projet trop loin, et ne préfère pas penser aux Jeux Olympiques tout de suite : « La planification pour l’année prochaine est trop difficile pour moi en ce moment. Une chose que j’ai apprise durant cette pandémie, c’est de ne pas planifier. Je vis littéralement au jour le jour. »