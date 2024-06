Détentrice du record de Grand Chelems en carrière, avec 23 titres au comp­teur, à égalité avec Margaret Court, Serena Williams est l’une des icônes de la WTA du XXIe siècle.

Dans un entre­tien accordé au New York Times, l’an­cienne numéro une mondiale est revenue sur sa menta­lité de compé­ti­trice qui lui a permis d’at­teindre les sommets du tennis mondial. Elle explique qu’en 2002, malgré son premier sacre à Wimbledon à 20 ans contre sa sœur Venus, l’Américaine n’avait qu’un seul objectif en tête : remporter l’US Open.

« Je suis toujours étonnée par les gens et l’en­thou­siasme qu’ils éprouvent pour ce que j’ai fait. Je suis juste une personne normale. Je me suis telle­ment concen­trée et j’ai fait de mon mieux ce jour‐là. Alors main­te­nant, avoir l’oc­ca­sion d’en­tendre les gens en parler me rend super émotif. C’est comme si : ‘Wow, honnê­te­ment, je ne savais pas. Je ne savais pas.’ Je veux dire, évidem­ment, je savais. Mais j’ai litté­ra­le­ment gagné Wimbledon et je me souviens avoir eu une conver­sa­tion avec mon père : ‘Papa, c’était génial, mais je sais que je peux gagner l’US Open.’ Je n’ai jamais pris le temps de m’ins­taller dans mes victoires. J’étais toujours à la recherche du prochain « sommet », faute d’un meilleur mot. »