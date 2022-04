Absente du circuit depuis son abandon au premier tour de Wimbledon le 29 juin dernier, Serena Williams entre­tient toujours le flou concer­nant son retour sur les courts même si elle a récem­ment lâché un petit indice après sa rupture avec son entraî­neur, Patrick Mouratoglou.

Bien qu’elle soit maman d’une petite fille âgé de 4 ans, l’Américain n’a toujours pas aban­donné son désir d’égaler le record de Margaret Court et ses 24 tour­nois du Grand Chelem même si elle veut désor­mais vivre sa carrière comme elle l’entend.

« Je ne pense pas que je recon­nais assez mes réali­sa­tions. Je suis une de ces personnes qui se disent : ‘Si c’est fait, c’est fait, je suis passée à autre chose’. Parce que si vous pensez trop à ce que vous avez fait, vous risquez d’ar­rêter de le faire. Et je ne veux jamais m’ar­rêter. J’essaie toujours d’at­teindre mes objec­tifs. Ce chapitre de ma carrière me rend heureuse parce que pendant tant d’an­nées j’ai joué, et j’ai aimé le faire, mais main­te­nant je joue juste pour moi. Je parti­cipe aux tour­nois quand et où je veux, mais je ne suis pas obligée d’y aller. Je profite donc de la vie d’une manière diffé­rente », a déclaré l’ac­tuelle 245e mondiale dans une inter­view accordée à Insider.