Lorsque l’on a remporté un total de 39 Grand Chelem, il est évident que l’on fait partie d’un cercle très fermé, cercle dont fait bien évidem­ment partie Serena Williams.

L’Américaine retraitée depuis l’US Open 2022 a toujours eu la gagne dans le sang, ce qu’on pour­rait dire égale­ment pour sa sœur, Venus Williams. Mais éton­ne­ment, Serena a déclaré il y a peu que Venus n’avait à la base pas vrai­ment ce côté ‘gagnante’, ou en tout cas pas autant qu’elle.

« Je pense que c’est certai­ne­ment une ques­tion d’édu­ca­tion, mais aussi quelque chose d’inné. Je suis née pour gagner. Nous avions l’ha­bi­tude d’or­ga­niser des concours de talents et si je ne gagnais pas, je deve­nais folle. Je pleu­rais, je faisais une crise… C’était inné pour moi d’avoir toujours cette volonté d’être la meilleure et de gagner. Venus a toujours dit qu’elle n’avait pas cette part. Elle l’a apprise… Je pense qu’on peut l’ob­tenir dans les deux sens. Je pense que c’est bien que si on n’a pas quelque chose, on puisse toujours le déve­lopper plus tard en travaillant dessus. »