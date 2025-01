Serena Williams n’a rien perdu de son sens de l’humour.

La légende améri­caine, retraitée des courts depuis septembre 2022, aime utiliser de temps en temps ses réseaux sociaux pour faire passer quelques messages et commu­ni­quer avec ses nombreux fans (plus de 10 millions d’abon­nées sur X).

Ce lundi, elle leur a fait une bonne blague en faisant mine de révéler quelque chose d’im­por­tant pour au final dire quelque chose de tota­le­ment banal.

Oh my God!! The craziest thing happened to me this morning. Do you wanna know ? Well…. I woke up in a good mood. 😝