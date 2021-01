En plus d’être une légende de son sport, Serena Williams est une vraie businesswoman. En 2018, l’Américaine a créé sa propre marque de vêtement « S by Serena » et elle a eu beaucoup de mal a trouvé des associés, sans vraiment savoir pourquoi : « Ils n’étaient pas intéressés. Un certain nombre de célébrités s’associaient avec beaucoup de marques différentes à l’époque, et je ne sais pas si elles ont réussi. Ou peut-être qu’ils ne voulaient tout simplement pas de moi, je ne sais pas », a déclaré Serena.

Désormais, sa ligne de vêtement a gagné en popularité et elle fait même beaucoup parler d’elle avec plusieurs campagnes publicitaires innovantes sur les réseaux sociaux. « Le matin c’est le tennis, l’après-midi c’est le business. Je suis vraiment, vraiment organisé avec mon emploi du temps. Depuis le premier jour, « S by Serena » a été une question de communauté et non d’argent. De toute évidence, nous devons rester à flot, mais nous voulons également que nos clients soient heureux lorsqu’ils portent nos vêtements. »