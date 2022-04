Dans les colonnes du maga­zine Elle, Serena Williams s’est longue­ment confiée sur les gros problèmes de santé qui ont fait suite à son accou­che­ment. Elle a égale­ment abordé les dégâts que sa carrière dans le tennis a occa­sionnés sur son corps : « Mon corps appar­tient au tennis depuis si long­temps. J’ai pris ma première raquette à l’âge de 3 ans et j’ai joué mon premier match profes­sionnel à 14 ans. Ce sport m’a déchirée. J’ai souf­fert de toutes les bles­sures imaginables. »

L’Américaine a égale­ment abordé son Open d’Australie remporté en 2017 au tout début de sa gros­sesse : « J’ai appris que j’étais enceinte deux jours avant l’Open d’Australie 2017. […] Je ne pouvais pas dire à Alexis que j’étais enceinte par télé­phone, je lui ai dit de prendre l’avion pour Melbourne immé­dia­te­ment. À son arrivée, je lui ai tendu un sac en papier rempli de six tests de gros­sesse posi­tifs que j’avais effec­tués en un après‐midi. Bien sûr, le fait d’être enceinte ne signi­fiait pas que je ne pouvais pas jouer au tennis. Je n’étais pas sûr de la façon dont l’Open d’Australie allait se dérouler. Pendant les entraî­ne­ments, j’étais de plus en plus fati­guée entre les poins ». J’essayais de jouer tôt le matin pour éviter la chaleur de Melbourne. J’ai gagné sept matchs (donc le titre ndlr), tous en sets consécutifs. »