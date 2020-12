Lors de son passage dans le talk-show « The Kelly Clarkson Show », Serena Williams a été questionnée sur les conseils qu’elle pourrait donner à une joueuse qui souhaiterait devenir une aussi grande championne qu’elle. Et sans surprise, l’Américaine a évoqué le caractère.

« Ce n’est certainement pas une route facile. Mais vous savez quoi, je pense que le meilleur conseil que vous puissiez faire est simplement d’être forte et de vous consacrer pleinement à ce que vous voulez faire. Et aussi, vous savez, soyez simplement très humble… L’humilité vous ouvrira tant de portes. Et je pense que c’est la chose la plus importante. »