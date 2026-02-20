AccueilWTASerena Williams ne se cache même plus : "Je n'avais pas fait...
Serena Williams ne se cache même plus : « Je n’avais pas fait ça depuis septembre 2023 »

Par Baptiste Mulatier

Si elle avait rapi­de­ment démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.

Lors d’un récent passage dans l’émis­sion Today Show, la légende améri­caine de 44 ans a même changé de discours en rouvrant la porte à un possible come‐back.

Et cette fois, Serena a posté une vidéo d’elle sur TikTok où on l’a voit s’en­traîner au service. 

« Je n’avais pas fait ça depuis septembre 2023 », a même écrit celle qui a disputé son dernier match en septembre 2022. 

I have not done this since September 2023. 

Si Serena Williams retrouve le circuit, jouera‐t‐elle en simple ou en double ? Peut‐être avec sa soeur, Venus, toujours présente à 45 ans ? Les ques­tions conti­nuent de fuser !

Publié le vendredi 20 février 2026 à 09:58

