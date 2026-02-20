Si elle avait rapidement démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.
Lors d’un récent passage dans l’émission Today Show, la légende américaine de 44 ans a même changé de discours en rouvrant la porte à un possible come‐back.
Et cette fois, Serena a posté une vidéo d’elle sur TikTok où on l’a voit s’entraîner au service.
« Je n’avais pas fait ça depuis septembre 2023 », a même écrit celle qui a disputé son dernier match en septembre 2022.
@serena
I have not done this since September 2023.♬ The Hills – The Weeknd
Si Serena Williams retrouve le circuit, jouera‐t‐elle en simple ou en double ? Peut‐être avec sa soeur, Venus, toujours présente à 45 ans ? Les questions continuent de fuser !
