Si elle a rapi­de­ment démenti un éven­tuel retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’a pas pour autant convaincu tout le monde.

« Serena ne voulait proba­ble­ment pas que la nouvelle de son retour soit annoncée de cette manière. Des jour­na­listes qui la trouvent sur la liste des tests ? C’est nul et anti‐dramatique. Tout ce que Serena Williams n’est pas. Je pense donc qu’elle nie pour l’ins­tant et qu’à un moment donné, elle reviendra jouer d’une manière ou d’une autre », a réagi l’analyste tennis Gill Gross, qui colla­bore avec Tennis Channel et l’US Open.

Serena probably didn’t want the news of a come­back brea­king this way.



Reporters finding her on the testing list ? That’s lame and anti‐dramatic. Everything that Serena Williams is not.



So I think she’s denying now and at some point she’ll come back to play in some capacity. — Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) December 3, 2025

Âgée de 44 ans, la « reine » améri­caine a disputé son dernier match en septembre 2022.