AccueilWTA"Serena Williams ne voulait probablement pas que la nouvelle de son retour...
WTA

« Serena Williams ne voulait proba­ble­ment pas que la nouvelle de son retour soit annoncée de cette manière. Je pense qu’elle nie pour l’ins­tant et qu’à un moment donné, elle reviendra jouer d’une manière ou d’une autre », estime l’ana­lyste tennis, Gill Gross

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

440

Si elle a rapi­de­ment démenti un éven­tuel retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’a pas pour autant convaincu tout le monde.

« Serena ne voulait proba­ble­ment pas que la nouvelle de son retour soit annoncée de cette manière. Des jour­na­listes qui la trouvent sur la liste des tests ? C’est nul et anti‐dramatique. Tout ce que Serena Williams n’est pas. Je pense donc qu’elle nie pour l’ins­tant et qu’à un moment donné, elle reviendra jouer d’une manière ou d’une autre », a réagi l’analyste tennis Gill Gross, qui colla­bore avec Tennis Channel et l’US Open. 

Âgée de 44 ans, la « reine » améri­caine a disputé son dernier match en septembre 2022. 

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 10:28

Article précédent
« Après avoir discuté avec Novak Djokovic, je me suis dit : ‘ok, donnez‐moi une raquette, je vais battre tout le monde’  », raconte Olga Danilovic
Article suivant
La déci­sion d’Arthur Fils, blessé depuis plusieurs mois

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.