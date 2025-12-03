Si elle a rapidement démenti un éventuel retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’a pas pour autant convaincu tout le monde.
« Serena ne voulait probablement pas que la nouvelle de son retour soit annoncée de cette manière. Des journalistes qui la trouvent sur la liste des tests ? C’est nul et anti‐dramatique. Tout ce que Serena Williams n’est pas. Je pense donc qu’elle nie pour l’instant et qu’à un moment donné, elle reviendra jouer d’une manière ou d’une autre », a réagi l’analyste tennis Gill Gross, qui collabore avec Tennis Channel et l’US Open.
Serena probably didn’t want the news of a comeback breaking this way.— Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) December 3, 2025
Reporters finding her on the testing list ? That’s lame and anti‐dramatic. Everything that Serena Williams is not.
So I think she’s denying now and at some point she’ll come back to play in some capacity.
Âgée de 44 ans, la « reine » américaine a disputé son dernier match en septembre 2022.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 10:28