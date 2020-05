Lors d’un live avec sa soeur Venus, Serena Williams a expliqué comment elle vit ce confinement. Visiblement, ça lui donne des ailes et une nouvelle motivation : « Cela se passe très bien, au final, je me dis que j’avais besoin d’une pause comme celle-ci pour me reposer, prendre le temps. Maintenant, je dois avouer que j’ai vraiment hâte de revenir sur un court pour taper dans la balle. A vrai dire, je me sens plus forte que jamais et vraiment très motivée à l’idée de revenir sur le tour même si je sais aussi que ce n’est pas pour tout de suite. »

Agée de 38 ans, la plus grand championne de tennis de tous les temps va donc peut-être comme un certain Roger Federer être la grande gagnante de cette pause forcée. Le retour du circuit le confirmera vite.