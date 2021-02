L’ancienne numé­ro 1 mon­diale a offi­cia­li­sé hier sa non par­ti­ci­pa­tion en demi‐finale de la Yarra Valley Classic. Le choc Barty‐Williams n’a donc pas eu lieu ce same­di à Melbourne en rai­son d’une bles­sure à l’é­paule droite de la joueuse amé­ri­caine. Mais la mul­tiple vain­queure de Grand Chelem (23, à une uni­té du record de Margaret Court) est confiante quant à son phy­sique à deux jours de son pre­mier tour face à Siegmund (All, 51e mondiale) :

« En ce moment, je me sens bien. J’ai subi beau­coup de trai­te­ments sur cette épaule. Je suis sûr que tout ira bien et pour l’Open d’Australie, je serai à 100%. J’espère que cela ne me pose­ra plus de pro­blèmes dans les deux pro­chaines semaines. À chaque match, je devrai faire une série d’exer­cices thé­ra­peu­tiques pour que mon épaule ne souffre pas plus qu’elle ne devrait et pour que je puisse bien me pré­pa­rer à chaque match ».