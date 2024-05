Retraitée des courts depuis l’US Open 2022, Serena Williams en profite pour se déve­lopper dans le domaine de la mode, et donner son avis sur l’ac­tua­lité tennistique.

Dans un récent entre­tien accordé à Bloomberg Originals sur Youtube, la cham­pionne améri­caine est revenue sur son rapport à l’argent tout au long de sa carrière.

« Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir besoin de quoi que ce soit. Pour moi, l’argent n’a jamais été une moti­va­tion. Je me souviens qu’à l’époque, ils faisaient des chèques après que vous ayez gagné votre tournoi. Et j’oubliais toujours de récu­pérer les chèques. À la fin de l’année, ils devaient toujours dire : ‘Serena, nous avons tous ces chèques pour toi’. Je me disais : ‘oh mon Dieu’ (sourire). Cela n’a jamais été ma moti­va­tion pour être honnête. Regarder le succès que j’ai eu d’un point de vue finan­cier n’a jamais été mon point de départ. Mon point de départ a toujours été : je veux juste gagner des titres, m’amuser, être une grande joueuse de tennis et juste gagner un Grand Chelem. Tout le reste était un bonus. »