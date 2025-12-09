Sept fois champion du monde du Formule 1 et considéré comme l’un des plus grands sportifs de tous les temps, Lewis Hamilton a répondu à nos confrères de Tennis 365 en marge du dernier Grand Prix de la saison auquel il a participé.
Notamment interrogé sur les récentes rumeurs autour d’un retour sur les courts de son amie, Serena Williams, le Britannique s’est montré plus qu’enthousiaste.
« J’adorerais voir son retour. Je n’arrête pas de lui dire de revenir. Je suis un grand, grand fan d’elle. C’est la plus grande de tous les temps, une véritable légende. Elle était présente à l’une des courses récemment. C’est aussi une amie très chère, ce qui m’honore beaucoup. »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 15:15