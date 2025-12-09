AccueilWTASerena Williams poussée à sortir de sa retraite par une légende du...
Serena Williams poussée à sortir de sa retraite par une légende du sport : « Je n’ar­rête pas de lui dire de revenir »

Sept fois cham­pion du monde du Formule 1 et consi­déré comme l’un des plus grands spor­tifs de tous les temps, Lewis Hamilton a répondu à nos confrères de Tennis 365 en marge du dernier Grand Prix de la saison auquel il a participé.

Notamment inter­rogé sur les récentes rumeurs autour d’un retour sur les courts de son amie, Serena Williams, le Britannique s’est montré plus qu’enthousiaste. 

« J’adorerais voir son retour. Je n’ar­rête pas de lui dire de revenir. Je suis un grand, grand fan d’elle. C’est la plus grande de tous les temps, une véri­table légende. Elle était présente à l’une des courses récem­ment. C’est aussi une amie très chère, ce qui m’ho­nore beaucoup. »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 15:15

