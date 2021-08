Alerte. Serena Williams quitte le top 20 du clas­se­ment WTA. Absente des courts depuis le 6 juin et son élimi­na­tion en 8es de finale à Roland‐Garros, l’Américaine laisse sa place à Ons Jabeur, quart de fina­liste à Montréal et qui ne cesse de progresser.

Pour rappel, Serena a décidé de faire l’im­passe sur Cincinnati avant l’US Open. Sa quête d’un 24e Grand Chelem lui permet­tant d’éga­liser Margaret Court devient de plus en plus diffi­cile. Encore plus avec ce clas­se­ment. Et à bientôt 40 ans. C’est un exploit que devra réaliser Serena Williams à Flushing Meadows, ou ailleurs, l’année prochaine.