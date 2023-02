Quasiment cinq mois jour pour jour après avoir fait ses grands adieux au circuit profes­sionnel suite à sa défaite en trois sets au troi­sième tour de l’US Open face à Ajla Tomljanovic, Serena Williams, dans une récente inter­view accordée à la chaîne améri­caine CBS, a fait part ses regrets à propos de cette rencontre qu’elle pensait gagner.

« En fait, je n’étais pas du tout heureuse. Je ne pouvais pas croire que j’avais laissé passer ce match. Je voulais vrai­ment conti­nuer dans le tournoi et conti­nuer à gagner. C’était un grand moment et un grand souvenir pour moi, et j’avais l’im­pres­sion d’avoir tout donné mais je me suis quand même demandé : ‘Qu’est‐ce que j’au­rais pu faire de mieux ce jour‐là ?’. »