Lors de son média day, Serena est revenue sur sa longé­vité et celle aussi de Roger Federer. Pour elle, c’est surtout le cas grâce à des progrès liés à la tech­no­logie pour mieux se préparer et récu­pérer : « Maintenant, les gens peuvent décider de jouer plus ou moins long­temps, je pense que les progrès tech­no­lo­giques nous ont beau­coup aidé à durer. La façon dont nous voyons actuel­le­ment le jeu, la façon dont nous récu­pé­rons, la façon dont ils fabriquent par exemple nos chaus­sures aujourd’hui, même les vête­ments, toute ces tech­no­lo­gies nous ont beau­coup aidés à conti­nuer à riva­liser, Roger et moi. Habituellement, les gens prenaient leur retraite à 29–30 ans, certains même plus tôt. Maintenant, à cet âge, vous voyez des joueurs qui commencent à performer au plus haut niveau »