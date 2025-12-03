Officiellement été réintégrée au programme antidopage de l’ITIA (Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis), Serena Williams a semé l’agitation sur les réseaux sociaux pendant quelques heures.
Mais alors que de nombreux fans et observateurs imaginaient déjà un retour de l’Américaine de 44 ans, qui n’a jamais voulu parler de « retraite » depuis son dernier match en septembre 2022, l’intéressée a rapidement remis les pendules à l’heure.
« Oh mon Dieu, je ne reviendrai pas. Cet emballement est dingue », a écrit Serena sur le réseau social X.
Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy‐— Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025
Voilà qui semble clair.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 08:07