Serena Williams sur la folle rumeur à son sujet : « Oh mon Dieu. Cet embal­le­ment est dingue »

Baptiste Mulatier

Officiellement été réin­té­grée au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis), Serena Williams a semé l’agitation sur les réseaux sociaux pendant quelques heures.

Mais alors que de nombreux fans et obser­va­teurs imagi­naient déjà un retour de l’Américaine de 44 ans, qui n’a jamais voulu parler de « retraite » depuis son dernier match en septembre 2022, l’intéressée a rapi­de­ment remis les pendules à l’heure.

« Oh mon Dieu, je ne revien­drai pas. Cet embal­le­ment est dingue », a écrit Serena sur le réseau social X. 

Voilà qui semble clair. 

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 08:07

