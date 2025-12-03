Officiellement été réin­té­grée au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis), Serena Williams a semé l’agitation sur les réseaux sociaux pendant quelques heures.

Mais alors que de nombreux fans et obser­va­teurs imagi­naient déjà un retour de l’Américaine de 44 ans, qui n’a jamais voulu parler de « retraite » depuis son dernier match en septembre 2022, l’intéressée a rapi­de­ment remis les pendules à l’heure.

« Oh mon Dieu, je ne revien­drai pas. Cet embal­le­ment est dingue », a écrit Serena sur le réseau social X.

Omg yall I’m NOT coming back. This wild­fire is crazy‐ — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Voilà qui semble clair.