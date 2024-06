Pendant près de 20 ans, Serena Williams a outra­geu­se­ment dominé le tennis mondial, avec 319 semaines au sommet de la WTA, et en glanant 23 titres du Grand Chelem en simple. Retraitée depuis l’US Open 2022, elle pour­rait voir sa fille Olympia pour­suivre son héritage.

Dans un entre­tien accordé au New York Times, l’an­cienne numéro une mondiale prête un brillant avenir à sa fille, bien qu’elle ne soit âgée que de six ans.

« Olympia est telle­ment athlé­tique que c’est humai­ne­ment impos­sible. Même Venus m’a dit : ‘Cette fille a plus de talent que toi et moi réunis’. Et elle ne ment pas. J’ai déjà dit à mon père : ‘Peut‐être que tu devrais l’en­traîner, parce que je suis trop gentille avec elle’. Je pense que c’est un débat inté­res­sant auquel beau­coup de parents doivent réflé­chir. Vous essayez de vous surpasser dans une certaine mesure pour que vos enfants n’aient pas à faire autant d’ef­forts. Mais vous voulez aussi qu’ils atteignent leurs objec­tifs. Tout cela demande beau­coup d’en­ga­ge­ment de la part des parents et c’est pour­quoi je respecte tant mon père et ma mère. »