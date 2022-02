Absente des courts depuis son abandon au 1er tour de Wimbledon le 29 juin 2021, Serena Williams prépare sans doute son ultime retour sur le circuit. A 40 ans, l’Américaine, désor­mais 247e mondiale, va tenter l’im­pos­sible : remporter un 24e titre du Grand Chelem, qui lui permet­trait d’égaler le record de Margaret Court.

Mais Serena est aussi, déjà devenue depuis un long moment, une femme d’af­faires puis­sante. Le fait de mettre un terme à sa carrière prochai­ne­ment ne l’in­quiète abso­lu­ment pas.

« Je suis prête pour ce jour. Je me prépare pour ce jour depuis plus d’une décennie. Je pense qu’il est très impor­tant d’avoir toujours un plan, et j’ai toujours eu un plan », a assuré Serena Williams dans des propos recueillis par Online.